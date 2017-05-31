Германия призывает ЕС усилить давление на Польшу и Венгрию
Берлин, 31 мая, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Германия призывает членов ЕС усилитьдавление на Польшу и Венгрию, сообщает 30 мая Der Spiegel.
Немецкое руководство разработало план политики сплочения ЕС после 2020 года, когда будет сформирован следующий семилетний бюджет союза.
Ключевым моментом является Brexit, в результате которого бюджет Евросоюза потеряет от €10 до €13 млрд в год.
Поскольку у ЕС отсутствуют финансовые резервы, есть только два способа сбалансировать бюджет: сэкономить на выплатах или получить дополнительные средства от плательщиков взносов.
Берлин предлагает сократить субсидии Польше и Венгрии, так как они «нарушают основные ценности ЕС», например, «упрямо» отказываются принимать беженцев.
Как отметила премьер-министр Польши Беата Шидло по поводу беженцев после теракта в Манчестере: «Мы не будем участвовать в безумии брюссельской элиты».
Некоторые члены бундестага, как и другие представители западноевропейской политической элиты, также выступали за введение финансовых санкций против Польши и Венгрии.
Политика сплочения ЕС после 2020 года будет предположительно обсуждена 9 июня на Мальте, тогда немецкие представители смогут предложить свой план об урезании финансовых выплат Польше и Венгрии из бюджета ЕС.