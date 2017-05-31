Берлин, 31 мая, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Германия призывает членов ЕС усилитьдавление на Польшу и Венгрию, сообщает 30 мая Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Halt

Немецкое руководство разработало план политики сплочения ЕС после 2020 года, когда будет сформирован следующий семилетний бюджет союза.

Ключевым моментом является Brexit, в результате которого бюджет Евросоюза потеряет от €10 до €13 млрд в год.

Поскольку у ЕС отсутствуют финансовые резервы, есть только два способа сбалансировать бюджет: сэкономить на выплатах или получить дополнительные средства от плательщиков взносов.

Берлин предлагает сократить субсидии Польше и Венгрии, так как они «нарушают основные ценности ЕС», например, «упрямо» отказываются принимать беженцев.

Как отметила премьер-министр Польши Беата Шидло по поводу беженцев после теракта в Манчестере: «Мы не будем участвовать в безумии брюссельской элиты».

Некоторые члены бундестага, как и другие представители западноевропейской политической элиты, также выступали за введение финансовых санкций против Польши и Венгрии.

Политика сплочения ЕС после 2020 года будет предположительно обсуждена 9 июня на Мальте, тогда немецкие представители смогут предложить свой план об урезании финансовых выплат Польше и Венгрии из бюджета ЕС.