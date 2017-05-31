В аэропорту Орландо полиция окружила вооружённого мужчину
Орландо, США, 31 мая, 2017, 04:35 — ИА Регнум. В международном аэропорту Орландо в американском штате Флорида произошёл инцидент с вооружённым мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Twitter.
Как уточняется, ЧП произошло в терминале, где предоставляются автомобили на прокат. К месту прибыла полиция, которая оцепила территорию парковки. Движение в прилегающем районе перекрыто.
В полицейском управлении Орландо сообщили, что мужчина не произвёл не одного выстрела.
При этом отмечается, что подозреваемый окружён, но пока не задержан. С ним ведутся переговоры.
Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что мужчина угрожает полицейским причинением вреда себе и окружающим. О том, выдвигает ли он какие-то требования, не сообщается.
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