Орландо, США, 31 мая, 2017, 04:35 — ИА Регнум. В международном аэропорту Орландо в американском штате Флорида произошёл инцидент с вооружённым мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Twitter.

Airspot.ru Аэропорт Орландо

Как уточняется, ЧП произошло в терминале, где предоставляются автомобили на прокат. К месту прибыла полиция, которая оцепила территорию парковки. Движение в прилегающем районе перекрыто.

В полицейском управлении Орландо сообщили, что мужчина не произвёл не одного выстрела.

При этом отмечается, что подозреваемый окружён, но пока не задержан. С ним ведутся переговоры.

Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что мужчина угрожает полицейским причинением вреда себе и окружающим. О том, выдвигает ли он какие-то требования, не сообщается.

Читайте также:

В шведском аэропорту эвакуировали людей из-за сумки со «следами взрывчатки»

В Германии пассажиров Boeing эвакуировали из-за подозрительного разговора