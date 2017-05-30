Москва, 31 мая, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что Москве и Вашингтону будет проще сотрудничать, когда проигравшие на президентских выборах в США смирятся со своим поражением. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном 30 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гонки

«Людям, которые проиграли выборы, никак не хочется признать, что они их действительно проиграли, что тот, кто выиграл, оказался ближе к народу, он лучше понял, чего хотят люди, простые избиратели. Вот это признать никак не хочется», — отметил Путин.

По его мнению, проигравшим на выборах «хочется себе объяснить и другим доказать, что они здесь ни при чём, что их политика была правильная, они всё делали хорошо, но кто-то со стороны их обманул и объегорил».

По словам российского лидера, упустившие свой шанс «должны это признать». «Вот тогда, когда это произойдёт, я думаю, будет попроще нам работать», — заключил он.

Читайте также: Путин: Россия считает бессмысленным вмешательство в чьи-либо выборы

Напомним, голословные утверждения о том, что Москва вмешивалась в ход президентских выборов в США, а Дональд Трамп якобы имеет «связи с Россией», были основным лейтмотивом предвыборной кампании кандидата от Демократической партии, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. После поражения на выборах демократы продолжили использовать его обвинения для подрыва позиций новой администрации Белого дома.

При этом каких-либо доказательств, подтверждающих эти заявления, до настоящего времени так и не было представлено. Российская сторона, в свою очередь, отвергает все обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США.