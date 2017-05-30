Путин: Проигравшим на выборах в США пора признать своё поражение
Москва, 31 мая, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что Москве и Вашингтону будет проще сотрудничать, когда проигравшие на президентских выборах в США смирятся со своим поражением. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном 30 мая.
«Людям, которые проиграли выборы, никак не хочется признать, что они их действительно проиграли, что тот, кто выиграл, оказался ближе к народу, он лучше понял, чего хотят люди, простые избиратели. Вот это признать никак не хочется», — отметил Путин.
По его мнению, проигравшим на выборах «хочется себе объяснить и другим доказать, что они здесь ни при чём, что их политика была правильная, они всё делали хорошо, но кто-то со стороны их обманул и объегорил».
По словам российского лидера, упустившие свой шанс «должны это признать». «Вот тогда, когда это произойдёт, я думаю, будет попроще нам работать», — заключил он.
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Напомним, голословные утверждения о том, что Москва вмешивалась в ход президентских выборов в США, а Дональд Трамп якобы имеет «связи с Россией», были основным лейтмотивом предвыборной кампании кандидата от Демократической партии, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. После поражения на выборах демократы продолжили использовать его обвинения для подрыва позиций новой администрации Белого дома.
При этом каких-либо доказательств, подтверждающих эти заявления, до настоящего времени так и не было представлено. Российская сторона, в свою очередь, отвергает все обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США.