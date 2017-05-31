Вашингтон, 1 июня, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Реализация военных поставок для Эр-Рияда на ближайшие 10 лет ждет теперь только одобрения Конгресса. Что означает такой масштаб сотрудничества и что собирается выиграть Трамп, заключая подобные сделки, читайте в статье военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна.

Al Ekhbariya Сделка

В действительности подписанные контракты не являются чем-то из ряда вон выходящим. Их масштаб сопоставим с имевшим место при предыдущей администрации Белого дома, а часть из них являются просто продолжением контрактов, запланированных ранее.

Отличия состоят в одновременном подписании весьма крупных договоренностей и широкой информационной шумихе, вызванной таким способом оформления соглашений. Сделать очередное шоу, сосредоточить внимание СМИ на своих «достижениях» — это фирменный стиль, с которым Дональд Трамп идет по своей политической тропе. Кроме того, такая единовременная акция может означать заявку США на сохранение роли ведущего поставщика вооружений в мировом масштабе.

Важная черта планируемого взаимодействия состоит в предоставлении Саудовской Аравии новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Как раз эта часть контракта ждет своего одобрения Конгрессом. Она может означать, что Саудовская Аравия должна быть прикрыта от возможной атаки баллистическими ракетами средней дальности.

Применить же их могут только два соседних государства: это Израиль, конфликт с которым маловероятен, и Иран. Но для Ирана такой сценарий возможен только в ответ на непосредственное вторжение со стороны США и его союзников. В целом вырисовывается тревожная перспектива, совершенно не способствующая разрядке напряженности в традиционно неспокойном регионе.

Читайте подробности в статье: Гигантская оружейная сделка США и Саудовской Аравии: шоу, зрители, жертвы

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