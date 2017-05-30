Париж, 31 мая, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Россия не воздействовала на какие-либо выборы в иностранных государствах, так как это бессмысленно, заявил президент Владимир Путин в ходе интервью французской газете Le Figaro.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин подчеркнул необоснованность всех обвинений во вмешательстве России в зарубежные выборы.

Глава российского государства обратил внимание на то, что до сих пор никто не может доказать не только причастность «российских хакеров», но и то, что эти хакеры вообще российские.

Владимир Путин напомнил, что президент США Дональд Трамп в свое время заявил, что доказательств причастности России к раздутому западными СМИ скандалу вокруг пресловутых «русских хакеров» не представлено до сих пор.

«Россия никогда этим не занимается, нам это не нужно. Какой смысл?» — отметил российский президент.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что главы государств приходят и уходят, но политика этих государств при этом не меняется. По мнению российского президента, причина этого явления заключается во влиянии всемогущей государственной бюрократии на каждого нового главу государства и его взгляды на ситуацию.