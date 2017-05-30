Москва, 30 мая, 2017, 23:47 — ИА Регнум. В ведомстве пояснили, что прогнозы Росгидромета о погоде в Москве и области 29 мая не попадали под критерии чрезвычайной ситуации, которая требует экстренного оповещения населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Москве

В МЧС руководствовались принятой классификацией, которая определяет порядок информирования и оповещения.

«Скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17−22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было», — отметили в ведомстве.

Таким образом, граждане были информированы о надвигающейся грозе и сильном ветре только через СМИ, социальные сети и региональные сайты МЧС и смс-рассылку.

При этом в предупреждающих сообщениях приводилась информация о возможных повреждениях линий электропередачи, частичном повале деревьев, повреждении широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами мощного урагана в Москве и области, по уточненным данным, стали 15 человек, в том числе несовершеннолетние. Более 200 человек пострадали. Порывы ветра местами достигали 30 м/с. Были вырваны тысячи деревьев, повреждены более 1,5 тысячи автомобилей, в Люберцах упал башенный кран, были задержаны железнодорожные поезда.