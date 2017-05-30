Каракас, 30 мая, 2017, 23:26 — ИА Регнум. «Уличные волнения, подаваемые оппозицией как следствие насилия со стороны властей, могли бы прекратиться уже сегодня, если бы у организаторов «улицы» нашлась политическая воля решить все за столом переговоров, — добавил министр. — Вместо этого мы пока наблюдаем уклонение протестантов от диалога. Они предпочитают вести статистику смертей в противостоянии, а не предпринимать какие-то действия, которые вели бы к ликвидации собственно условий, эти смерти провоцирующие».

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

По мнению Падрино Лопеса, «инициатива созыва Конституционной Ассамблеи, выдвинутая действующим президентом страны, абсолютно легитимна, ибо соответствует статьям 347 и 348 Основного Закона страны».

«План уличной борьбы, развернутой оппозицией на улицах венесуэльских городов, сверстан не в стенах национального парламента, а разработан вашингтонскими стратегами, — уверен министр. — Для его реализации созданы специальные вооруженные группы, в задачу которых входит создание ситуаций напряженности, чреватых насилием и смертью. США хотят насадить режим, при котором бал будут править криминальные группировки, прикрывающиеся политическими лозунгами».