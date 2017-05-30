Москва, 30 мая, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Мариинский театр, Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова и Малый театр оказались среди учреждений культуры с наиболее высокооплачиваемыми руководителями. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством культуры РФ о среднемесячных зарплатах руководителей, заместителей и бухгалтеров федеральных государственных учреждений и предприятий, подведомственных Министерству культуры, за 2016 год.

В. Лебедев. Эскиз оформления одной из трамвайных площадок, служивших сценой передвижным театральным коллективам. 1917

Среди руководителей учреждений культуры самым высокооплачиваемым, с большим отрывом от своих коллег, стал художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев. В среднем в месяц в 2016 году он получал 12 млн 857 тыс. 163 рубля.

На втором месте по заработной плате оказался генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российская национальная библиотека» Антон Лихоманов с зарплатой в 1 млн 220 тыс. 171 рубль. Далее следует художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов, чья среднемесячная зарплата, согласно данным министерства, составила более 976,2 тыс. рублей. За ним — генеральный директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина с окладом 964,2 тыс. рублей.

Обращает на себя внимание и средний ежемесячный оклад директора Московского Художественного академического театра им. А. П. Чехова Олега Табакова. Он зарабатывал в 2016 году почти по 936 тыс. рублей в месяц. В числе лидеров гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский с 839 тыс. рублей.

Среди руководителей других известных учреждений можно выделить художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, который задекларировал 746,7 тыс. рублей в месяц. В свою очередь, руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный зарабатывал в 2016 году в среднем 499,7 тыс. рублей в месяц.

Среднемесячные зарплаты известных музыкантов Юрия Башмета, руководителя государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Владимира Спивакова, худрука Национального филармонического оркестра России, составили 330 тыс. и 347,5 тыс. рублей соответственно.

Весьма внушительные зарплаты получают и бухгалтеры театров-лидеров: так, главный бухгалтер Мариинского театра Марина Бабушкина задекларировала 632,8 тыс. рублей ежемесячно, а заместитель директора театра по финансам, главный бухгалтер Московского театра им. А. П. Чехова Ирина Сокол — 642,2 тыс. рублей.

На третьем месте с заметным отставанием следует Анна Фуер из Государственного театра наций с 337 тыс. рублей, следом за ней — Лариса Лобанова из Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета со средней зарплатой 327,2 тыс. рублей в месяц.

Наконец, пятерку самых высокооплачиваемых бухгалтеров замыкает Любовь Ступчикова из Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац — она зарабатывала 238,4 тыс. рублей в месяц. По подсчетам ИА «Уральский меридиан», средний размер оплаты труда бухгалтеров учреждений культуры, попавших в список Министерства культуры, составляет около 226 тыс. рублей в месяц.

Между тем среди самых низкооплачиваемых театральных худруков оказался руководитель «Сатирикона» Константин Райкин, который получал ежемесячно в среднем по 247,5 тыс. рублей. При этом бухгалтер «Сатирикона» Ирина Мирошникова зарабатывала 92,7 тыс. рублей в месяц.

Отметим, что есть и случай, когда главный бухгалтер получал в 2016 году больше, чем директор учреждения, — такая ситуация сложилась в Екатеринбургском театре оперы и балета. Там директор Андрей Шишкин зарабатывал в среднем по 272,5 тыс. рублей, в то время как бухгалтер Лариса Лобанова получала в 1,2 раза больше — более 327,2 тыс. рублей в месяц