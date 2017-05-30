Тегеран, 30 мая, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Российская энергетическая компания «Газпром» может вновь начать работать в Иране уже в ближайшее время. Как сообщили газете «Известия» несколько знакомых с планами газового холдинга источника, «Газпром» намерен заключить с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) соглашение о строительстве завода по сжижению газа на территории ИРИ. Причем документ может быть подписан во время Петербургского международного экономического форума.

Gazprom.ru СПГ-танкер

Андрей Луганский, торговый представитель РФ в Иране, подтвердил изданию информацию о намерении компании. Луганский также подчеркнул, что «Газпром» хочет построить СПГ-завод в рамках разработку крупного газового месторождения Южный Парс. Нефть и газ в Иране принадлежит государству, поэтому сейчас Тегеран может готовить только сервисные контракты с зарубежными инвесторами. В свою очередь, в «Газпроме» по этой теме комментариев не дали.

Отмечается, что поскольку Россия и Иран — союзники по сирийскому вопросу, то «Газпром» и NIOC могут быть близки и по совместным энергетическим проектам. С другой стороны, отмечают эксперты, РФ и ИРИ не перестают быть соперниками на международном газовом рынке.

Что касается СПГ-завода в Иране, то стороны могут создать совместное предприятие с паритетным владением. Вероятнее всего, что это будет сервисная организация, полагает Алексей Калачев из «Финама». Какой будет доля «Газпрома» в этом случае, пока непонятно, это будет зависит от оценки иранского газа, а также от ряда других факторов: строительства завода, технологий, финансирование проекта сторонами. В то же время замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что Тегеран может захотеть оставить за собой контроль в СП, но в этом случае неясно, согласится ли на такой вариант «Газпром».

Более того, Россия и Иран планируют начать трубопроводные поставки газа в третьи страны. Например, в Индию, Камбоджи, Лаос, заявил газете еще один источник. По его данным, поставки энергоносителя в такие страны Лаос и Камбоджи создадут «энергетическое кольцо» с Ближнего Востока в Азию, что само по себе стало бы беспрецедентным случаем. Это можно, считает другой источник, то тогда стоит учитывать, что в ряде приграничных районов Пакистана, Индии, на территории Лаоса и Камбоджи все еще действуют незаконные вооруженные формирования и банды, которые могут осуществлять подрывы инфраструктуры. Также, по оценкам экспертов, увеличение поставок в Индию вполне возможно, если «Газпром» и NIOC будут строить завод по сжижению газа.

Напомним, что в целом иранский нефтегазовый рынок для российских компаний — дело не новое. С 2003 года «Лукойл» занимался здесь разведкой нефтяных месторождений Азар и Шангуле на блоке Анаран, но в марте 2010 года был вынужден выйти из проекта с убытками в $63 млн из-за антииранских санкций. «Газпром нефть» в 2009 году подписала с Национальной иранской нефтегазовой компаний меморандум о взаимопонимании, но через два года его разорвали из-за невозможности сторон договориться. В 2015 году «Роснефть» говорила о своей заинтересованности Ираном. «Газпром» не исключал участия компании в проектах по сжижению природного газа.

Вообще «Газпром» с 1997 года разрабатывал вторую и третью очередь обустройства Южного Парса. После введения в 2006 году Совбезом ООН экономических санкций против ИРИ, компания вышла из проекта. Сейчас, после отмены ограничительных мер, Иран уже начал добычу на нескольких участках газового месторождения, часть даже перерабатывается в СПГ. Но пока это совсем небольшие объемы — около 1 млн тонн в год.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Национальная иранская газовая компания (NIGC) хочет продать несколько небольших проектов в сфере производства СПГ в силу отсутствия технологий для достаточной переработки газа. Так, в течение нескольких ближайших месяцев Иран собирается провести тендер по развитию нескольких мелких проектов по сжижению газа, и в итоге создать первый небольшой СПГ-завод на территории страны.

Разговоры на эту тему начались еще в 2016 году. Тогда сообщалось, что наладить сотрудничество в рамках СПГ-проектов планировалось с Италией, Германией и Россией. В конце прошлого года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев говорил, что концерн готов играть роль в цепи поставок природного газа в Иране.