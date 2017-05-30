Белгород, 30 мая, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Пикет против уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой и новой национальной десятилетней Стратегии «в интересах детей» прошел в Белгороде 30 мая.

Белгородский региональный совет «Родительского Всероссийского Сопротивления» Пикет против детского омбудсмена Анны Кузнецовой и Национальной десятилетней стратегии «в интересах детей»

Как сообщает ИА REGNUM, член «Родительского Всероссийского Сопротивления» Алексей Бобров провел одиночный пикет у приемной президента на Соборной площади Белгорода.

Напомним, общественники обвиняют Кузнецову в проювенальной позиции. Проанализировав по поручению президента практику изъятия детей из семей, Кузнецова заявила, что случаи незаконного изъятия были единичными, хотя общественники с этим категорически не согласны. По мнению родительских организаций, этот доклад появился после не проводившейся на самом деле проверки, а Кузнецова пытается обмануть президента и общественность, породнив практику российских и финских ювенальщиков.

Новая Национальная десятилетняя стратегия «в интересах детей», которую должен подписать президент, принимается без общественного обсуждения. Ее текст и авторы не разглашаются. В знак протеста РВС организовало серию пикетов, которые проходят по всей России 29 и 30 апреля.

«Я считаю, что стратегию, которую скрывают от общественности, надо обсуждать, — заявил Алексей Бобров. — Мы боимся, что президенту подсунут очередную ювенальную стратегию. В прошлый раз в стратегию было заложено много ювенальных моментов. Мы боимся, что в этот раз произойдет то же самое. Если Путин подпишет эту стратегию, то и законы будет приниматься в соответствии с ней. Например, «Закон Димы Яковлева», который мы считаем полезным, может быть пересмотрен. Это может оказаться ящиком Пандоры».

По словам активиста, Белгородский совет РВС продолжит акции протеста против действий детского омбудсмена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее председатель РВС Мария Мамиконян адресовала уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, в котором сообщила, что выходит из Общественного совета при уполномоченном. Другие родительские организации обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на работу Кузнецовой и также покинули Общественный совет при омбудсмене.