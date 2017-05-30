Москва, 30 мая, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Орденом «Родительская слава» награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают высокий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии подрастающего поколения, подают пример в укреплении института семьи.

Document.kremlin.ru Знаки ордена «Родительская слава» для ношения в торжественных случаях (мужской и женский вариант)

Этот орден был учрежден указом президента России в 2008 году.

Кроме того, 31 мая российский лидер встретится с деятелями отечественной мультипликации. В ходе этой встречи Путин обсудит с мультипликаторами проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в России.

На эту встречу приглашены представители ведущих мультипликационных студий России, в частности: «Союзмультфильм», «Мельница», «Рики», «Анимаккорд», «Визарт» и «КиноАтис».

Пресс-служба Кремля отмечает, что в России на сегодняшний день работают порядка 50 мультипликационных студий, большая часть которых занимается авторской мультипликацией. При этом производством полнометражных анимационных фильмов и сериалов постоянно занимается 10 студий.