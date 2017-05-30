Москва, 30 мая, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Праймериз становятся неотъемлемой частью политической системы в России — механизм предварительного голосования способствует урегулированию межэлитных конфликтов и позволяет элитным группам взаимодействовать в рамках чётких институциональных процедур. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 мая заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов во время заседания экспертного клуба «Регион» на тему «Праймериз «Единой России» — 2017: формирование команд губернаторов и муниципальная конкуренция».

«Единая Россия»

«Праймериз из инициативы, проекта, превратились в институциональную процедуру, и вряд ли российской политической системе, как бы она ни развивалась, вряд ли можно обойтись без праймериз правящей партии», — заявил Орлов.

При этом при всех отличиях механизмов формирования элиты в оппозиционных партиях — «клубном» в Компартии, вождистском в ЛДПР, хаотично-элитном в результате взаимодействия нескольких, прежде всего региональных групп элит в «Справедливой России», — будущее остаётся за предварительным голосованием, уверен эксперт.

«Понятно, что это несёт риски, допустим, элитам Компартии, которые являют собой довольно узкий клуб и не хотят терять свои позиции. Тем не менее то, что создаются квазипроцедуры — тот же проект Компартии, где надо было претендовать на посты помощников депутатов, — они показывают, что механизм этот эффективен, и он заставляет, мотивирует представителей других партий всё равно на него реагировать», — пояснил он.

По его словам, урегулирование межэлитных конфликтов и выстраивание элитных коалиций, которое было и в ранних праймериз, а теперь только усилилось — важнейшая функция предварительного голосования, «потому что действия элит должны быть осмысленными, структурированными и институционализированными».

«Когда-то были списки кандидатов в депутаты — они формировались в кабинетах, и людям было трудно объяснить, почему они не входят в эти списки. Праймериз, при всех недостатках этой процедуры, дают очевидный ответ, и этот ответ связан с электоральными факторами. Не пришли, не привёл своих, не мобилизовал избирателей и так далее. Проигрыш на праймериз естественный и логичный, чем непопадание неким административным или квазиадминистративным путем в составленный список», — подчеркнул Орлов.

По его мнению, прошедшие праймериз сигнализируют о стабильности существующей в России политической системы, и в этом смысле предварительное голосование «открывает вполне нормальный, как мы уже видим, путь к выборам 10 сентября».

«И риски, которые существуют, — а они существуют всегда, — для правящей партии, для системы, они невысоки. Об этом можно говорить уже со всей определенностью», — отметил он.

«Система выдержит те проблемы, которые создаются социально-экономическим кризисом, протестной активностью, такими проектами, как реновация. Система выдержит этот натиск и вновь отчасти перезагрузится 10 сентября», — заключил эксперт.

Напомним, 30 мая в пресс-центре ИА REGNUM прошло двенадцатое заседание Экспертного клуба «Регион». Политологи обсудили предварительное голосование 2017 года, его особенности и региональную специфику, формирование команд губернаторов и новую роль механизма праймериз в политической жизни страны.