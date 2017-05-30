Москва, 30 мая, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против компании «Гражданские самолеты Сухого» на сумму 2,1 млрд руб, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Anton Bannikov Sukhoi SuperJet (SSJ-100)

Суть исковых требований пока неизвестна. Заявление было зарегистрировано 29 мая 2017 года. Компания «Гражданские самолеты Сухого» является производителем пассажирских самолетов Sukhoi SuperJet (SSJ-100).

Отметим, что сейчас в составе авиапарка компании «Аэрофлот» числятся 30 пассажирских самолетов SSJ-100. Условия договора на их поставку предполагают, что «Гражданские самолеты Сухого» должны выплачивать «Аэрофлоту» неустойки по целому ряду случаев, связанных с техническими характеристиками воздушных машин и с графиками поставок от производителя.

Кроме того, по условиям договора, «Аэрофлот» должен получать субсидии из госбюджета на уплату лизинговых платежей за эти авиалайнеры. В том случае, если субсидий не будет, то их стоимость должен возместить «Аэрофлоту» производитель самолетов SSJ-100.

Тем не менее, конкретное содержание судебного иска пока не раскрывается.