«Аэрофлот» хочет отсудить 2,1 млрд у производителя лайнера Sukhoi SuperJet
Москва, 30 мая, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против компании «Гражданские самолеты Сухого» на сумму 2,1 млрд руб, свидетельствует картотека арбитражных дел.
Суть исковых требований пока неизвестна. Заявление было зарегистрировано 29 мая 2017 года. Компания «Гражданские самолеты Сухого» является производителем пассажирских самолетов Sukhoi SuperJet (SSJ-100).
Отметим, что сейчас в составе авиапарка компании «Аэрофлот» числятся 30 пассажирских самолетов SSJ-100. Условия договора на их поставку предполагают, что «Гражданские самолеты Сухого» должны выплачивать «Аэрофлоту» неустойки по целому ряду случаев, связанных с техническими характеристиками воздушных машин и с графиками поставок от производителя.
Кроме того, по условиям договора, «Аэрофлот» должен получать субсидии из госбюджета на уплату лизинговых платежей за эти авиалайнеры. В том случае, если субсидий не будет, то их стоимость должен возместить «Аэрофлоту» производитель самолетов SSJ-100.
Тем не менее, конкретное содержание судебного иска пока не раскрывается.