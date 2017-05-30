Орел, 30 мая, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Журналисты не имели права задавать вопросы о дорогом автомобиле епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария. Об этом заявил губернатор Орловской области Вадим Потомский радиостанции «Говорит Москва».

Kremlin.ru Губернатор Орловской области Вадим Потомский

"Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? И потом, где есть критерий — это можно для священника, а вот это нельзя. Он разве кого-то оскорбил? Он неправильно провёл проповедь? В его приход стало меньше ходить прихожан? Он не занимается восстановлением храма? А я знаю, что Нектарий занимается, пользуется огромным уважением со стороны жителей. Я точно знаю, что г-н Мазов, хозяин «Орловских новостей» не имеет такого права так себя вести», — заявил Потомский.

«У него есть митрополит Антоний, который может сделать ему замечание, если посчитает нужным. Но это будет на их уровне. Но когда начинают человека, который всю свою жизнь посвятил службе богу и людям, службе вере…» — добавил губернатор.

«Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идёт до патриарха: не те часы, не так живёт, не на тех машинах ездит», — сказал Потомский.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг автомобиля епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария разразился на прошлой неделе. Land Cruiser V8 стоимостью около шести миллионов рублей у священнослужителя обнаружили журналисты местного издания «Орловские новости». В епархии тогда сообщили, что автомобиль — подарок «одного из агрохолдингов». «Никакого проявления стяжательства» в наличии дорогого автомобиля у епископа в епархии не видят.

А позже в редакцию «Орловских новостей» пришло письмо на епархиальном бланке, с печатью и за подписью епископа Нектария, в котором содержалось требование удалить все публикации, посвященные внедорожнику, в противном случае угрожая уголовным делом по статье об оскорблении чувств верующих.

«Я крайне возмущен вашей лживой и оскорбительной статьей, размещенной на вашем интернет ресурсе newsorel.ru касающейся Моего служения Русской Православной Церкви и народу Божьему!», — говорилось в письме.

Впрочем, позже секретарь епархиального архиерея Ливенской епархии отец Александр в интервью «Эхо Москвы» заявил, что епископ Нектарий не имеет никаких претензий к журналистам, а епархия не имеет никакого отношения к данному письму.