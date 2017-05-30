Ростов-на-Дону, 30 мая, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Донские парламентарии отчитались о доходах за 2016 год. Декларации опубликованы на официальном сайте Законодательного собрания Ростовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Zsro.ru Заседание Заксобрания Ростовской области

Так, согласно обнародованным сведениям, самым богатым депутатом донского парламента стал бывший министр сельского хозяйства региона, а ныне генеральный директор ЗАО «Кировский конный завод». Владимир Черкезов в 2016 году заработал 255,6 млн рублей.

Ростовстат информирует о том, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата трудящихся на Дону в январе-марте 2017 года сложилась в размере 26 тыс. 200 рублей. А если годовой доход Черкезова разделить на 12 месяцев, то получается, что зарплата у него — в 10 раз выше средней по региону.

В тройку лидеров по доходам вошли также гендиректор компании «Южный капитал» Арташес Арутюнянц, задекларировавший почти 206,4 млн рублей, а также гендиректор производственно-строительного предприятия «Жилстрой» в Волгодонске Юрий Потогин, отчитавшийся о 57,5 млн рублей.

Ближе всех к народу стал самый бедный народный избранник Олег Кобяков. Депутат в прошлом году заработал всего лишь 462,5 тыс. рублей.

Ранее по теме: Первая леди Дона богаче мужа-губернатора в 10 раз: доход четы вырос вдвое