Москва, 30 мая, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Глава Минкультуры Владимир Мединский предложил законом установить взнос для проката иностранных фильмов, а при достижении определенной суммы кассовых сборов собирать с них определенный процент.

Leonrid Министр культуры РФ Владимир Мединский

«Вход (на рынок) оставляем 5 млн, вводим строку, что при сборах свыше (какой-то суммы) платится процент с оборота. Он устанавливается представлением правительства, посмотрим, как это будет работать», — сказал Мединский на встрече с продюссерами.

По его мнению, можно было бы ввести отчисления, начиная с общих кассовых сборов в 200 млн рублей.

При этом, по словам министра, при Фонде кино предполагается создать специальную комиссию, которая будет решать, какие иностранные фильмы освободить от уплаты взноса — в зависимости от их художественной значимости.

Российских картин новый сбор не коснется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минкультуры настаивал на протекционистских мерах для российского кинематографа. «Необходимо защищать отечественное кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда, от борьбы экономической, и, что еще важнее, идеологической», — отметил Мединский, выступая в Госдуме.