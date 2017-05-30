Москва, 30 мая, 2017, 16:19 — ИА Регнум. По ее словам, в 2015 году в России из семей был изъят 309 тыс. 441 ребенок. Мизулина при этом пояснила, что только 13% этих детей были признаны безнадзорными, тогда как 87% детей были изъяты временно — а это иногда год, а иногда и больше.

Dmitry Rozhkov Депутат Государственной думы РФ Елена Мизулина

Она пояснила, что наступление ювенальной системы на семью в России связано с тем, что количество детей-сирот и неблагополучных семей сократилось и созданная инфраструктура ювенальных технологий почувствовала риск остаться невостребованной.

Родительские организации располагают фактами, свидетельствующими о следующем: практика изъятия детей из семей является прямым следствием успехов государственной политики по мерам ликвидации сиротства. В результате сокращения числа неблагополучных семей сформированная система оказалась ненужной в существующем объеме.

Мизулина привела данные, согласно которым началом масштабной политики по преодолению проблем социального сиротства в России можно считать 2007 год. Именно тогда появились материнский капитал, родовой сертификат и другие социальные меры.

«Где-то в 2012 году все отрицательные показатели упали в два раза», — сказала она.

И тогда система начала искать новые источники. Если неблагополучных детей будет мало, то созданные под них реабилитационные центры и прочие структуры будут не нужны. Тогда и был использован зарубежный опыт ювенальной системы, позволивший формировать рынок оборота детей.

Как сообщало ИА REGNUM, Мизулина заявила, что на естественных проблемах, возникающих в любой семье, недопустимо паразитировать, используя их для продления жизни ювенальной системы в России.