Мехико, 30 мая, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Гражданин России Алексей Викторович Макеев, которого ранее пытались линчевать в Канкуне за оскорбления мексиканцев через YouTube, 30 мая был переведен в центр предварительного заключения по распоряжению генерального прокурора штата Кинтана-Роо за убийство 20-летнего молодого человека, сообщает испанское издание El País.

TryJimmy Тюрьма

Прокуратура выдвинула против 43-летнего россиянина обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами и выдала распоряжение о его переводе в тюрьму после выписки из больницы курортного города, куда он поступил 18 мая после того, как толпа попыталась устроить над ним самосуд.

«Террористы угрожают убить меня», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook за несколько часов до того, как около ста человек появились у его дома. В ходе завязавшейся потасовки один человек получил ранения и погиб.

Попытка расправы произошла после того, как Макеев выложил в сеть несколько видео, где высказывал угрозы и расистские оскорбления в адрес мексиканского народа.

Напомним, ранее Макеев проходил лечение в психиатрической больнице в России, а в 2016 году его уже арестовывали в Мексике за нападение на женщину.

С 19 мая более 6,5 тыс. человек подписали петицию депутата Эдуардо Мартинеса Арсилы о высылке Макеева из Мексики за «манифестацию ненависти к мексиканцам». Сам Макеев в Россию возвращаться категорически отказался, заявив также, что воспользуется услугами местного адвоката.