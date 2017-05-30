Граждане Украины ждут помощи от ДНР, особенно жители Мариуполя
Донецк, 30 мая, 2017, 15:50 — ИА Регнум.
По состоянию на 30 мая на горячую линию Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса поступило более 6000 звонков от жителей территории бывшей Донецкой области, находящейся под контролем Украины.
Оказалось, что последние две недели наибольшее количество обращений касалось необходимых документов для получения помощи от общественной организации «Фонд Единый Донбасс». Это говорит о том, что жители оказались в очень сложной материальной ситуации, а высокие коммунальные платежи забирают все деньги. Некоторые находятся в бедственном положении и ощущают нехватку самого необходимого, в том числе продуктов питания.
Также звонящие интересуются медицинскими услугами, в частности кардиохирургией, и выплатами ветеранам Великой Отечественной войны, которые, по принятому в ДНР документу, можно получить до 30 сентября 2017 года.
В третьей декаде мая активизировались звонки по вопросам участия в массовых мероприятиях, проводимых в Донецкой Народной Республике, а также относительно бесплатного посещения культурных заведений столицы.
Лидером по количеству обращений на сегодняшний день является город Мариуполь, на втором месте — Краматорск, на третьем — Волноваха. Также большое количество звонков поступило из Красноармейска, Константиновки, Славянска, Марьинки, Артемовска (город переименован в Бахмут).
Программа гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса, была утверждена главами ДЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким 17 февраля сего года. Основной целью программы является поддержка социально незащищенных жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.
Также одной из причин принятия гуманитарной программы была крайняя обеспокоенность состоянием, в котором оказались объекты инфраструктуры на территориях Донбасса под контролем Украины. В связи с этим Захарченко и Плотницкий потребовали для сил республиканских МЧС и гуманитарных организаций доступа на объекты, представляющие повышенную экологическую опасность.
С первых дней она была оценена и украинской стороной. Как сказала вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, в Киеве признали: ЛНР и ДНР переигрывают Украину с программой воссоединения народа Донбасса, республики в этом плане выглядят более выгодно по сравнению с Украиной, узаконившей блокаду республик и отказавшейся от социальных выплат жителям Донецка и Луганска.
«Еще один важный факт — это борьба за людей. Потому что государство — это территория и люди, это граждане Украины… Государство не имеет права не беспокоиться о том, как защитить их права. Когда ты читаешь некоторые законопроекты об оккупированных территориях, там есть все, что угодно, кроме ключевого — а как защитить права человека, как ставить в первую очередь права человека, даже на тех территориях, где сегодня украинская власть не имеет своих полномочий?», — сказала Ирина Геращенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители ДНР и подконтрольного ВСУ Донбасса могут получить от организации «Фонд единый Донбасс» продуктовые наборы, лекарства и деньги. Нужно лишь позвонить на горячую линию фонда и рассказать о проблеме.
Помощь ко Дню Победы получили более 40 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Донецкой области, подконтрольной Украине.
Телефоны горячей линии Центра гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса: +38(066)584−85−48, +38(062)334−99−09.