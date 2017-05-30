Донецк, 30 мая, 2017, 15:50 — ИА Регнум.

По состоянию на 30 мая на горячую линию Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса поступило более 6000 звонков от жителей территории бывшей Донецкой области, находящейся под контролем Украины.

Dnr-news.com «Фонд Единый Донбасс»

Оказалось, что последние две недели наибольшее количество обращений касалось необходимых документов для получения помощи от общественной организации «Фонд Единый Донбасс». Это говорит о том, что жители оказались в очень сложной материальной ситуации, а высокие коммунальные платежи забирают все деньги. Некоторые находятся в бедственном положении и ощущают нехватку самого необходимого, в том числе продуктов питания.

Также звонящие интересуются медицинскими услугами, в частности кардиохирургией, и выплатами ветеранам Великой Отечественной войны, которые, по принятому в ДНР документу, можно получить до 30 сентября 2017 года.

В третьей декаде мая активизировались звонки по вопросам участия в массовых мероприятиях, проводимых в Донецкой Народной Республике, а также относительно бесплатного посещения культурных заведений столицы.

Лидером по количеству обращений на сегодняшний день является город Мариуполь, на втором месте — Краматорск, на третьем — Волноваха. Также большое количество звонков поступило из Красноармейска, Константиновки, Славянска, Марьинки, Артемовска (город переименован в Бахмут).

Программа гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса, была утверждена главами ДЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким 17 февраля сего года. Основной целью программы является поддержка социально незащищенных жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.

Также одной из причин принятия гуманитарной программы была крайняя обеспокоенность состоянием, в котором оказались объекты инфраструктуры на территориях Донбасса под контролем Украины. В связи с этим Захарченко и Плотницкий потребовали для сил республиканских МЧС и гуманитарных организаций доступа на объекты, представляющие повышенную экологическую опасность.

С первых дней она была оценена и украинской стороной. Как сказала вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, в Киеве признали: ЛНР и ДНР переигрывают Украину с программой воссоединения народа Донбасса, республики в этом плане выглядят более выгодно по сравнению с Украиной, узаконившей блокаду республик и отказавшейся от социальных выплат жителям Донецка и Луганска.

«Еще один важный факт — это борьба за людей. Потому что государство — это территория и люди, это граждане Украины… Государство не имеет права не беспокоиться о том, как защитить их права. Когда ты читаешь некоторые законопроекты об оккупированных территориях, там есть все, что угодно, кроме ключевого — а как защитить права человека, как ставить в первую очередь права человека, даже на тех территориях, где сегодня украинская власть не имеет своих полномочий?», — сказала Ирина Геращенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители ДНР и подконтрольного ВСУ Донбасса могут получить от организации «Фонд единый Донбасс» продуктовые наборы, лекарства и деньги. Нужно лишь позвонить на горячую линию фонда и рассказать о проблеме.

Помощь ко Дню Победы получили более 40 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Донецкой области, подконтрольной Украине.

Телефоны горячей линии Центра гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса: +38(066)584−85−48, +38(062)334−99−09.