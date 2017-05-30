Кингисепп, Ленинградская область, 30 мая, 2017, 15:31 — ИА Регнум. В городе Кингисепп (Ленинградская область) 30 июня состоятся общественные слушания по документации об оценке трансграничного воздействия на окружающую среду (ОВОС) газопровода «Северный поток-2», который должен пройти по дну Балтийского моря в Германию. Об этом сегодня, 30 мая, стало известно из сообщения министерства природы России.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Изначально общественные слушания по этому вопросу должны были состояться 1 июня 2017 года. Однако в итоге мероприятие перенесли на конец месяца, чтобы обеспечить более широкое участие российской общественности, экспертов и неправительственных общественных организаций. Такое поручение дал ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской.

Общественные слушания будут проходить в России в соответствии с рядом требований. Речь идет о Конвенции об ОВОС в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Положении об оценке воздействия запланированной хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, подчеркнул замдиректора Департамента международного сотрудничества Минприроды России Владимир Ивлев. Причем в слушаниях смогут принять участие и представители стран Балтийского региона, то есть, помимо РФ, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии, члены Конвенции Эспо.

Слушания организует компания Nord Stream — 2 AG совместно с администрацией муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» при участии российского министерства природы. Документация также подготовлена сотрудниками Nord Stream — 2 AG по конвенционным требованиям.

Напомним, что ранее компания выбрала маршрут российского участка «Северного потока-2» через Нарвский залив в Кингисеппском районе. Однако окончательно решение о маршруте газопровода на российской территории будет принято органами государственной экологической экспертизы.

Позднее Nord Stream — 2 AG опубликовала техническое задание, программу ОВОС и отчеты о сравнительной экологической оценке вариантов маршрута участка газопровода в России. Материалы были опубликованы для ознакомления общественности и для рассмотрения в федеральные органы исполнительной власти. То есть так была запущена процедура оценки воздействия «Северного потока-2» на окружающую среду в РФ. Это значит, что до 30 июля 2017 года представители общественности, эксперты могут направлять письменные замечания и предложения по документации об ОВОС национальному координатору по Конвенции Эспо или Владимиру Ивлеву.

После всего этого Nord Stream — 2 AG проверит ОВОС на соответствие с техническим заданием и представит на общественных слушаниях отчет по поводу ОВОС на российской территории. Такая процедура — основное условие для того, чтобы компания, занимающаяся прокладкой «Северного потока-2», могла получить все необходимые разрешения для строительства.

Вообще для реализации проекта «Северный поток-2» разрешения должны дать пять стран: Россия, Германия, Швеция, Финляндия и Данию. В частности, в апреле этого года министр энергетики и климата этой страны Ларса Кристиана Лиллехольта заявил, что правительство Дании выступает с инициативой по изменению законодательства страны, чтобы оставить за собой право запретить строительство «Северного потока-2» из опасений, связанных с внешней политикой и безопасностью. Все потому, что сейчас Копенгаген может запретить возведение трубопровода в территориальных водах только по природоохранным соображениям. Примерно через неделю датское правительство заявило о своей поддержке решения Еврокомиссии о предложении новых правовых актов объединения по подводным трубопроводам, передавало ИА REGNUM.

Потом Датское энергетическое агентство получило заявку на строительство газопровода и начнет ее рассмотрение. В МИД РФ же ответили на выпад Дании, заявив, что нет никаких юридических и экономических причин критически относиться к проекту «Северный поток-2».

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