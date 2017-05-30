Москва, 30 мая, 2017, 14:49 — ИА Регнум. В Москве уже ликвидированы основные последствия разрушительного урагана. Поваленные деревья будут убраны с улиц в ближайшие часы, заявил 30 мая на селекторном совещании начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перевернутая ураганом остановка

«По состоянию на утро вторника ликвидированы основные негативные последствия прохождения циклона. Восстановлено электроснабжение всех потребителей, в ряде объектов проводятся работы по организации переподключения с временной на постоянную схему», — отметил он.

Денисов добавил, что затруднений в движении по главным городским магистралям нет, поезда столичной подземки ходят по расписанию. Работы по расчистке дворов от поваленных деревьев должны быть завершены днем 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 29 мая в Москве и Подмосковье бушевал ураган, следствием разгула стихии стала гибель 11 человек в столице и пяти человек — в области. По данным на утро 30 мая больше ста москвичей оставались в больницах.

Кроме того, ураган повредил рекламные конструкции, линии электропередач, остановки общественного транспорта. Были повалены тысячи деревьев, повреждены автомобили. Для устранения последствий урагана в Москве привлекли свыше тысячи спасателей и более 170 единиц техники, в целом по Центральной России количество задействованных в работах сотрудников МЧС превысило 22 тыс. человек.