Краснодар, 30 мая, 2017, 14:16 — ИА Регнум. В Сочи одна поездка на автобусе для горожан и гостей олимпийской столицы уже в ближайшие дни будет обходиться дороже на 3−4 рубля. Как проинформировали ИА REGNUM в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города, повышение стоимости проезда на общественном транспорте произойдёт ориентировочно с июня.

Deartravel.ru Билет

В ведомстве пояснили, что сдерживать рост цен на проезд муниципалитету достаточно долго. В последний раз в Сочи они поднимались в 2014 году. Теперь же назрела необходимость привести их в соответствие со среднекраевыми.

За последние три года себестоимость перевозок неуклонно возрастала, учитывая постоянное подорожание топлива и комплектующих. В других крупных муниципалитетах Краснодарского края цены на проезд выше, чем в Сочи. К примеру, в Краснодаре и в Геленджике стоимость проезда на городском общественном транспорте составляет 23 рубля. Что касается предстоящего повышения в Сочи, то сумма, которую придётся заплатить за проезд по внутригородским маршрутам, не превысит 22−23 рублей. На пригородных маршрутах проезд также подорожает на 30−40%. При чем это относится только к коммерческим перевозчикам. На муниципальных маршрутах повышения не планируется. В дальнейшем цена на муниципальных и коммерческих автобусах должна быть единой.

В настоящее время проезд в автобусе или маршрутном такси стоит 19 рублей в пределах города.

Ранее по теме: Проезд в автобусах Краснодара подорожал до 23 рублей

Как сообщало ИА REGNUM, до 23 рублей с 2017 года в Краснодаре подорожал проезд в трамваях и троллейбусах. Ранее до этой суммы выросла и стоимость поездки в коммерческих автобусах. Кроме того, новый тариф начал действовать с 1 января 2017 года и на проезд в электричках — 22 рубля за зону (10 пассажиро-километров). Это на 2 рубля больше ранее существовавшего. А с апреля вырос до 24 рубля за зону.

Подробнее: Проезд в электричках на Кубани подорожает с 1 января 2017 года