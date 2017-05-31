Москва, 31 мая, 2017, 19:20 — ИА Регнум. 1 июня в парках и на многочисленных общественных площадках Москвы пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты детей. Празднование продлится до середины июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва, 1 июня 2016 года

В Кремлевском дворце съездов к праздничной дате будет приурочено открытие летнего театрального сезона. С 1 июня по 15 здесь покажет свои лучшие спектакли Кремлевский балет. В программе — «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Баядерка». Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей». Непосредственно 1 июня на сцене Кремлевского дворца покажут «Щелкучник».

На ВДНХ с 31 мая по 4 июня в главный детский праздник пройдет фестиваль «Мультимир». В эти дни на столичной выставке соберутся любимые герои всех известных российских мультфильмов и телепрограмм. Аниматоры воссоздадут в реальности сказочные миры мультсериалов, чтобы юные посетители смогли стать частью любимого мультфильма. Гости получат возможность увидеть, как создаются мультфильмы, примут участие в развлекательной программе и конкурсах, смогут сфотографироваться с любимыми героями, увидят новые серии мультсериалов, поучаствуют в играх по их мотивам, побывают на выставке игрушек. Каждый гость сможет стать участником специальных конкурсов, викторин и тематических квестов. Дети примут участие в спортивных соревнованиях, флешмобах и парадных шествиях мультипликационных героев.

Театр кукол им. С.В. Образцова 1 июня пригласит на большой кукольный праздник. Главные из программы «Спокойной ночи малыши» выступят вместе. Каждый ребенок сможет не только увидеть любимых кукол, но и поиграть с ними, приняв участие в веселом концерте. Кукольные артисты со сцены, ростовые куклы и артисты-аниматоры на танцполе закружат юных гостей в веселых танцах, а герои телевизионной программы в интермедиях-конферансе предложат ребятам разнообразные интерактивные игры и задания. Для детей будут проводиться различные конкурсы, а по завершении праздника в небо улетит связка шаров и корзинка, в которую ребята положат написанные свои пожелания детям планеты. Все дружно споют хит всех времен и народов — «Спят усталые игрушки».

Московский городской Дворец детского творчества в День защиты детей превратится в Город детства. Гости поучаствуют в тематических мастер-классах и интерактивных программах на улицах Художественная, Игральная, Рукодельная, пройдутся по Аллее будущего, Набережной Звездная и проспекту Радости, посетят сквер Достижений, Возможностей, Поляну туристов и Эко-заповедник, прогуляются в Парке Национальных культур, «Патриот» и Космо-парке, узнают много нового в Академии наук и Библиотеке, попробуют себя в техническом творчестве на Техно-лужайке, а также сдадут нормы ГТО и поучаствуют в спортивных играх на стадионе. На главной сцене пройдет череда концертных программ.

В Парке «Красная Пресня» состоится ставший уже традиционным в эти дни праздник непослушания — рок-фестиваль «Kids Rock Fest». Праздник непослушания поддержат «МультFильмы», «THE CROSSROADZ», «Sunny Side Singers», рок-проект «Duck Tales» и Приключения Электроников. Они не только сыграют и споют, но и проведут мастер-классы и почитают стихи. В программе более 30 творческих зон для детей: рок-имидж, рок-чтения с книжным автобусом «Бампер», рок-граффити, рок-квест, рок-караоке, рок-малышник, тату-салон, фотозоны, парад близнецов, музыкальные мастер-классы и эксперименты.

В усадьбе Деда Мороза пройдет праздничный концерт «Улыбаясь солнцу». На Изумрудной площади Усадьбы ребят ждут цирковые артисты, которые не только вовлекут всех желающих в веселые игры, но и научат настоящим трюкам. Специальным подарком от Усадьбы для юных гостей станут аквагрим и разнообразные мастер-классы.

Дарвиновский музей отметит День юного эколога. Для посетителей будут работать мастер-классы, увлекательные игры и познавательные экологические программы для всей семьи. Посетителей ждут живые обитатели московских водоёмов: рыбы, тритоны, личинки насекомых и взрослые водные беспозвоночные. Самых маленьких водных жителей можно рассмотреть в окуляр микроскопа. Посетителей ждут интерактивные занятия в центре «ЭкоМосква».

В парке «Аптекарский огород» состоится праздник «Каляка-Маляка». В программе: мастер-классы по изготовлению картин из песка и блесток, моделированию фигурок зверей из массы для лепки, созданию трёхмерных открыток из голографической фольги, крепированной бумаги и неонового пластилина. Художники по аквагриму украсят лица детей фантастическими цветами и животными. А еще здесь будут цветочный замок-лабиринт из картона, подарки, сюрпризы и конкурсы. Кульминация праздника — музыкальный флешмоб «Пусть всегда будет солнце».

В центре Москвы пройдет книжный фестиваль «Красная площадь». Площадка от Исторического музея до Лобного места поделена на несколько тематических пространств: главную сцену, где пройдут основные культурные мероприятия фестиваля, и ярмарочные павильоны, структурированные по тематическим направлениям — «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Региональные издательства», «Электронная книга», «Москва — город книг». Антикварная книга и букинистика будут представлены на первой линии ГУМа. А в лаунж-зонах можно почитать, отдохнуть и перекусить. В центре фестиваля пройдет динамичная программа, созданная специально для юных читателей и их родителей: интерактивные представления, спектакли, лекции, мастер-классы, встречи с любимыми писателями, викторины и конкурсы.

Еще один подарок детям будет преподнесен в первый летний праздник. 3 и 4 июня в парке волшебства и отдыха SKAZKA пройдет фестиваль «Завтра». В праздничной программе игровая зона с конструкторами, развивающие игры на свежем воздухе, творческие, развлекательные и образовательные активности, хендмейд мастер-классы для всех желающих и ярмарка «Мамаркет».Развивающая программа для взрослых предлагает принять участие в психологических тренингах, в творческих мастер-классах и бесплатных программах в области кулинарии и красоты.

В рамках празднования Дня защиты детей в Москве пройдет акция, в ходе которой участникам предложат вспомнить старые дворовые игры

Арт-акция «Искусство детям — дети искусства» пройдет 1 июня в галерее «Пересветов переулок». Она приурочена к празднованию Дня защиты детей.

В программу встречи включили мастер-класс по рисованию для детей и взрослых, который проведут кураторы и художники галереи. В конце занятия участники смогут полюбоваться созданным своими руками арт-объектом «Галерея в твоем дворе». Все материалы для работы предоставят организаторы.

Гостям предложат вспомнить дворовые игры, знакомые с детства, — классики, резиночку, вышибалы, казаки-разбойники. Старые игрушки, книжки, безделушки и сувениры, которые уже надоели, но выбросить жалко, организаторы предлагают принести на импровизированную ярмарку «Детские менялки».

В течение вечера посетителей будут радовать музыкой, мультфильмами и угощениями.

Большую программу в праздничные дни готовит московский зоопарк. В День защиты детей гости Московского зоопарка смогут увидеть ночных бабочек-бражников.

«1 июня в День защиты детей Московский зоопарк проведет благотворительный праздник: концерт, специальная экскурсия, интерактивное театральное представление, ярмарка и мастер-классы, в ходе которых планируется собрать средства для подопечных фонда «Дети-бабочки» и общественной организации «Катюша», — сообщила пресс-секретарь зоосада Ольга Вайншток.

Она уточнила, что зоопарк проведет благотворительную экскурсию в поддержку подопечных фонда «Дети-бабочки», участники которой смогут познакомиться с бабочками-бражниками, которые ведут ночной образ жизни.

Кроме того, на новой территории (рядом с павильоном «Обезьяны) будет проведена ярмарка добрых дел, где желающие смогут приобрести изделия народных промыслов, а также художественные работы, сделанные людьми с ограниченными возможностями, вырученные средства пойдут в пользу Общества поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «Катюша». На той же площадке пройдут изобразительно-прикладные мастер-классы, и интерактивное театральное представление.

А на территории ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой департамент здравоохранения города Москвы проведет второй московский фестиваль здоровья и безопасности детей. Цель мероприятия — поддержать тех, кто находятся на длительном стационарном лечении, внести праздники в их будни.