Москва, 30 мая, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Сбербанк России может к 2025 году сократить численность персонала с 325 тыс. до 280 тыс. человек. Об этом, как передает «Финмаркет», сообщил глава организации Герман Греф в эфире одного из телеканалов.

Ketrin.sv Сбербанк России

«Я (…) не готов заявить, что Сбербанк в его будущем виде к 2025 г. будет значительно меньше по численности, — заявил глава кредитной организации. — Он будет значительно меньше по численности в части традиционного Сбербанка».

Греф добавил, что в настоящее время совокупная численность работников банка составляет 325 тыс. человек по всему миру. По его словам, к 2025 году численность персонала может сократиться до 280 тыс. человек.

«Я думаю, 280 тыс. (сотрудников) — это тот ориентир, который может быть к 2025 году, — сказал глава Сбербанка. — Но — с принципиально другой структурой занятости».

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