Москва, 30 мая, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Россия не хочет, чтобы вторую нитку магистрального газопровода «Турецкий поток», предназначенную для экспорта газа в европейские страны, постигла участь «Южного потока». Поэтому Москве нужны «железобетонные гарантии» Брюсселя относительно реализации этого проекта. Об этом сегодня, 30 мая, заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков.

ekoavrasya.net Турецкий поток в процессе строительства

Он обратил внимание на то, что ряд институтов Евросоюза торпедирует энергетические проекты в Европы с участием российских компаний, и это не может не беспокоить Москву. Главным образом это касается проекта «Северный поток-2».

Но в то же время Европейская комиссия до сих пор так и не прояснила свою позицию по второй нитке газопровода «Турецкий поток». Этот участок газопровода ориентирован для поставок российского голубого топлива потребителям Южной и Юго-Восточной Европы. Учитывая имеющийся опыт с «Южным потоком», Россия хочет получить от Брюсселя железные гарантии того, что этот проект будет реализован, подчеркнул замглавы МИД РФ.

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Отметим, что в 2014 году из-за сбитого турецкими ВВС российского самолета, выполнявшего задание в небе над Сирией, Москвой был принят ряд мер в отношении Анкары. В частности, реализация проекта «Турецкий поток» была заморожена. Однако 10 октября 2016 года после начала налаживание связей между странами министры энергетики России и Турции в присутствии президента России Владимира Путина и главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток». На следующий день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительные работы начнутся в 2018 году. По условиям соглашения, 100% морского участка «Турецкого потока» будут принадлежать России, сухопутная часть — Турции. Позднее, как объявил, Новак было решено начать строительство в 2017 году и завершить к 2019 году. В итоге в начале мая сообщалось, что «Газпром» начал строительство участка газопровода «Турецкий поток» у российского побережья Черного моря.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток по дну Черного моря, мощность каждой составит 15,75 млрд кубометров газа. Первая нитка — для турецкого внутреннего рынка, вторая предназначается для поставок голубого топлива транзитом через территорию Турции в Европу. Правда, в соглашении по «Турецкому потоку» имеется пункт о праве России на отказ от строительства второй нитки. Если это потребуется. Если это произойдет, то «Газпром» компенсирует Турции убытки по соглашению.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в феврале 2017 года компания South Stream Transport заключила с швейцарской компанией Allseas Group контракт на прокладку второй нитки морского участка газопровода. Причем Allseas до этого получила подряд и на прокладку первой нитки «Турецкого потока». Потом комментируя эту информацию нашему изданию, директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов отмечал, что если такой контракт был заключен, то велика вероятность того, что Россия все же построит это ответвление. Турция же в этом случае становится значимым транзитным государством. По словам посла Турции в РФ Хусейина Дириоза, строительство второй ветки «Турецкого потока» зависит от договоренностей, к которым придут Москва и Брюссель.

Что касается печального опыта с «Южным потоком», то этот проект так и остался не реализован из-за неконструктивной позиции Евросоюза. Предполагалось, что газопровод пройдет по дну Чёрного моря из Анапского района в болгарский порт Варну, далее его две ветки — через Балканский полуостров в Италию и Австрию. Проект был заморожен в декабре 2014 года.

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