Сеул, 30 мая, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В сети появилось видео кроссовера Hyundai Kona, машина вышла на дороги без какого-либо камуфляжа где её и поймали шпионы, ролик был опубликован 29 мая на Youtube-канале издания Carscoops.

Hyundai Kona

Интересным является тот факт, что в этот же день, 29 мая 2017 года Hyundai опубликовала на своем официальном канале в Youtube тизер-ролик c Kona, в котором автомобиль практически не был показан.

В отличие от него шпионское видео позволяет в полной степени оценить дизайн будущего автомобиля. При просмотре видео становится ясно, почему Hyundai выпустили автомобиль на дороги без камуфляжа.

На последних кадрах видна следующая за Kona машина операторов, на которой установлена специальная камера для обзорной съемки, операторы снимали новое авто Hyundai для рекламных роликов.

Напомним, в основе Hyundai Kona лежит платформа i20, это говорит о том, что машина получит полный привод. На Kona могут быть установлены атмосферный двигатель объемом 1,4 л и мощностью 100 л.с. или турбированные моторы объемом 1 и 1,4 л и мощностью 100 и 140 л.с. соответственно.

Дизельный вариант двигателя также предлагается, это установка объемом 1,6 л, которая в зависимости от настроек может выдать мощность 95, 110 или 136 л.с. Старт продаж Kona в США и ЕС запланирован на осень 2017 года.