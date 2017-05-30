Москва, 30 мая, 2017, 12:55 — ИА Регнум. По состоянию на 30 мая мэрия Москвы так и не ответила на запрос ИА REGNUM о том, кто, когда и на основании каких проверок признал пятиэтажки в Москве аварийными (запрос был направлен агентством в мае 2017 года).

Mos.ru Программа по сносу пятиэтажек в Москве

В мэрии Москвы не отвечают на письменный редакционный запрос ИА REGNUM относительно разрекламированной программы реновации пятиэтажек. Предусмотренный законом, семидневный срок на ответ истек 24 мая. Однако команда мэра Москвы Сергей Собянина до сих пор не смогла пояснить, кто, когда и на основании каких проверок признал пятиэтажки в Москве аварийными.

Напомним, после многотысячного митинга против программы реновации (читай сноса) пятиэтажек ИА REGNUM направило официальный запрос руководителю пресс-службы мэра и Правительства Москвы Гульнаре Пеньковой:

СМИ, общество, жители Москвы активно обсуждают планы по реновации (сносу) пятиэтажных жилых домов в Москве, в том числе — по причине их аварийности. В связи с этим просим ответить на следующие вопросы:

Когда были проведены мэрией Москвы полные обследования конструктивной прочности пятиэтажек, доказывающие необходимость их сноса? Где можно ознакомиться с их текстами?

Когда и кто составил экспертные заключения по конструктивной прочности пятиэтажек, доказывающие необходимость их сноса? Где можно ознакомиться с их текстами?

Когда и кто представил собственникам предназначенного к сносу жилья названные экспертные заключения? Где можно ознакомиться с результатами обсуждения этих заключений собственниками?

Когда были созданы Межведомственные комиссии согласно действующему «Положению о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утверждённому Постановлением Правительства РФ №47 от 28.01.2006 года? Где можно ознакомиться с результатами их деятельности?

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