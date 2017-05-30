Донецк, 30 мая, 2017, 12:38 — ИА Регнум. По данным министерства, в результате пожара сгорело здание кузницы.

МЧС ДНР

«Так, в Калининском районе Горловки, на улице Энергетическая, возник пожар в одноэтажном здании кузницы неэксплуатируемой шахты им. Румянцева ГП «Артёмуголь». Пожаром уничтожено: кровля на площади 170 кв. м, перекрытие на площади 120 кв. м, стена площадью 10 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения пожара от МЧС ДНР привлекалось пять единиц техники, 15 человек личного состава. При этом МЧС не сообщает о причинах пожара и возможных пострадавших.

Также министерство информирует, что за прошедшие сутки на территории ДНР произошло 13 пожаров, два из них — горение сухой травы.

«Оказывая помощь населению республики, спасатели доставили на улицу Советская г. Дебальцево свыше трех тонн воды. От МЧС ДНР привлекалось: 1 единица техники, 3 человека личного состава», — отмечает МЧС.

Кроме того, 30 мая пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР информирует о запуске новой горной выработки на шахте имени Лутугина (г.Торез) государственного предприятия «Торезантрацит». Запасы новой лавы оцениваются в 750 тысяч тонн.

«30 мая состоится ввод в эксплуатацию второй восточной коренной лавы пласта h7 «Кащеевский» горизонта 700 метров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, длина очистного забоя — 250 метров, мощность пласта — 1,1 метра. Запасы оцениваются в 750 тысяч тонн «черного золота». В сутки горняки смогут добывать около 1400 тонн угля.

Напомним, ранее в 2017 году на шахтах ДНР уже запустили три новых лавы. В частности, запущены лавы на шахтоуправлении «Волынское», шахтах «Прогресс» и «Калиновская-Восточная». Ранее глава республики Александр Захарченко заявил о планах угледобывающих предприятий запустить в работу в течение года от 8 до 12 горных выработок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году по поручению главы ДНР Александра Захарченко правительством республики была утверждена программа восстановления и модернизации угольных шахт. Программой предусмотрено закрытие 22 угольных предприятий (60%), расположенных на территории ДНР. Таким образом, ДНР оставит в строю 18 шахт (14 государственных и 4 частные). В рамках программы строительство новых угольных предприятий не предусмотрено. Также руководство ДНР и ЛНР прекратило субсидировать убыточные угольные предприятия. В конце 2016 года руководство ДНР закрыло шесть шахт в Углегорске и Енакиево, входящих в объединение «Орджоникидзеуголь». Тысячи горняков остались без работы. Оборудование ранее функционировавших госпредприятий порезано на металлолом.