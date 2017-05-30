Душанбе, 30 мая, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Маневры будут проходить на территории двух полигонов — «Ляур» и «Харбмайдон», куда для использования в учениях ранее были переброшены с южно-уральской авиабазы Шагол звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, а также две пары вертолетов Ми-8 и Ми-24 с новосибирской авиабазы «Толмачево».

Mil.ru Российские военнослужащие в Таджикистане

Кроме того, в Таджикистан переброшены российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», это будут их первые учения за пределами России.

Во время завершающей силовой фазы учения, которая включает в себя проведение контртеррористической операции по нейтрализации условных террористов на критически важном объекте (в его роли выступает республиканский телецентр) и освобождению заложников.

В ходе маневров ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.

Сухопутные войска России и Таджикистана при поддержке авиации отработают методы борьбы с террористическими группами в горной местности, противодействия незаконным вооруженным формированиям, прорвавшихся через границу. Их действия обеспечат военные инженеры, медики, специалисты войск радиационной, химической, биологической защиты и другие.

На территории Таджикистана эти учения пройдут уже во второй раз. Первые маневры «Юг-Антитеррор-2002» состоялись в 2002 году в городах Куляб и Душанбе.