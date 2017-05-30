Копенгаген, 30 мая, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Ученые из Копенгагенского университета заявили о том, что обладает целебными свойствами и способен бороться с раковыми клетками, сообщает Рен-ТВ.

Эдуард Дамборгез. Торговка сыром. До 1931

Ученые развеяли миф о том, что сыр способствует развитию раковых клеток. На самом деле он не только этому не способствует, но, напротив, помогает с ними бороться.

Это следует из докладов датских ученых, которые опубликовали 18 документов с результатами своих исследований о свойствах сыра.

Согласно данным ученых, сыр помогает бороться против диабета, а также оказывает положительный эффект на работу сердца и нервной системы.

Среди полезных свойств этого продукта они отметили и то, что он очень хорошо укрепляет костную ткань. По их словам, в этом продукте содержатся в огромном количестве полезные витамины, минералы и соединения.