Яньтай, Китай, 30 мая, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Китайская компания Yantai Changyu Pioneer Wine, специализирующаяся на производстве вина, подписала соглашение с чилийской группой Bethia о покупке трех виноградников в южноамериканской стране за $50 млн.

hbieser Виноградники в Чили

По данным китайских СМИ, сделка будет завершена в конце июня после получения соответствующих разрешений с китайской стороны. В настоящее время Yantai Changyu Pioneer Wine владеет виноградниками в КНР, Франции, Италии и Новой Зеландии, пишет «Синьхуа».

По мнению экспертов, Чили станет плацдармом для экспансии китайских виноделов на южноамериканский континент. Yantai Changyu Pioneer Wine — крупнейший китайский производитель алкоголя. Янтайские винодельни стали известны еще во времена имперского Китая, так история Yantai Changyu восходит к 1892 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, экспорт казахстанского вина в 2015 году в стоимостном выражении увеличился в 4,8 раза, а в натуральном — в 5,2 раза по сравнению с 2014 годом. Основным потребителем казахстанского вина является Китай.