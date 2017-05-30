Волгоград, 30 мая, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В Волгограде появится современный парк с полноценной досуговой инфраструктурой, в том числе уникальная спортивная зона с многофункциональными площадками для занятий различными видами спорт. Всё это планируется обустроить в крупнейшей парковой зоне города — Центральном парке культуры и отдыха. Все работы будут вестись за счёт привлечения частных инвестиций, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Парк «Баку» на территории ЦПКиО Волгограда

Реконструкция парка начнётся уже в 2017 году. На площади не менее 32 тысяч квадратных метров планируется разместить порядка 14 спортивных объектов. Проект предусматривает создание двух теннисных кортов, площадки ГТО, детского велодрома. Одна из площадок будет эксплуатироваться круглогодично, Зимой на ней обустроят хоккейное поле, а летом площадка будет использоваться для занятий футболом, волейболом и баскетболом.

Для детей предусмотрено создание веревочного городка и роллердрома. Кроме того, проект предполагает создание площадки для занятий street workout (спортивная площадка для занятий силовой гимнастикой и подготовки к сдаче норм ГТО, адаптированной для людей с ограниченными возможностями). Появится и просторная площадка для занятий йогой.

«Парк расположен рядом со стадионом, поэтому логично, что на его территории должна появиться спортивная зона», — отметил олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Петров.

Планируется, что спортивный кластер в парке должен открыться к сезону 2019 года. Как заверила заместитель руководителя департамента экономического развития администрации Волгограда Анна Елисеева, после масштабных преобразований центральный парк культуры и отдыха «сохранит свое предназначение в качестве парковой зоны и останется в муниципальной собственности. Вход в парк также останется свободным».

Созданный в 60-е годы парк долгое время оставался без должного внимания, большая его часть пришла в запустение. Теперь парк ждёт реновация. Помимо спортивных объектов здесь будет предусмотрена зона детских аттракционов, где будет размещено почти 50-тиметровое «Колесо обозрения», открытый театр, водные аттракционы с аквапарком. На территории парка также планируется разбить зеленую оранжерею с ботаническим садом, обустроить этнокультурный парк «Казачий курень», мемориальную зону, посвященной Великой Отечественной войне, а также разместить несколько выставочных павильонов и площадок для сезонных экспозиций.

Денис Лукьянов ЦПКиО Волгограда

Разобьют в парке и новые клумбы и цветники, высадят декоративные многолетние деревья, обустроят ландшафтные инсталляции, различные малые архитектурные формы. Всем займется новый инвестор, который также модернизирует инженерные сети и обновить поливочник. Проложат в парке и пешеходные и велосипедные дорожки.

В список первоочередных работ в ходе обновления Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде войдет и сохранение и обустройство памятников истории, таких как Нобелевский городок, созданный в 19 веке. Позже от комлекса сооружений, обслуживающий танкеры нефтяной компании братьев Нобель, остались только подземные тоннели и резервуары, в одном из которых во время Сталинградской битвы располагался блиндаж. После войны эти катакомбы были внесены в реестр исторических мест Сталинграда, в 1965 году на этом месте была установлена стела из гранитного камня.

Реконструкция мемориальной зоны и создание музея-экспозиции «Нобелевский городок», который займет порядка 13 тысяч кв. м территории парка, станет не только напоминанием о прошлом, но и крайне интересным туристическим объектом, рассказывающем об истории города Волгограда, уверен председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

Еще одно историческое место, которое будет сохранено — блиндаж, где с сентября по октябрь 1942 года располагался штаб командующего 13-ой гвардейской дивизии — генерала Александра Родимцева.

Добавим, что проект реконструкции ЦПКиО реализуется в рамках муниципально-частного партнерства. Инвестор определился по итогам открытого конкурса, им стала компания ООО «Парк». Подобный инвестиционный проект, связанный с благоустройством парковой зоны, в Волгограде реализуется впервые.