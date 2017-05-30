Госдуме предложили создать совет блогеров
Москва, 30 мая, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предлагает главе комитета Госдумы по информполитике Леониду Левину («Справедливая Россия») создать совет популярных блогеров.
Блогеры могли бы не только доносить до подписчиков информацию о готовящихся в нижней палате парламента законопроектах, но и участвовать в обсуждении инициатив, отмечает RT.
Кроме того, депутат указывает на то, что аудитория некоторых блогов сопоставима с аудиторией крупных телеканалов.
Решение о создании совета даст возможность эффективнее работать с интернет-пользователями, полагает Власов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме выступила видеоблогер Александра Балковская(Саша Спилберг), которая высказала сомнения в том, что политикам понадобится помощь видеоблогеров. «Я не думаю, что в ближайшее время кому-то из политиков понадобится помощь видеоблогеров», — отметила Спилберг в Госдуме на парламентских слушаниях. «Возрастная категория пока не та, и авторитета маловато», — полагает она.