Москва, 30 мая, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предлагает главе комитета Госдумы по информполитике Леониду Левину («Справедливая Россия») создать совет популярных блогеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Блогеры могли бы не только доносить до подписчиков информацию о готовящихся в нижней палате парламента законопроектах, но и участвовать в обсуждении инициатив, отмечает RT.

Кроме того, депутат указывает на то, что аудитория некоторых блогов сопоставима с аудиторией крупных телеканалов.

Решение о создании совета даст возможность эффективнее работать с интернет-пользователями, полагает Власов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме выступила видеоблогер Александра Балковская(Саша Спилберг), которая высказала сомнения в том, что политикам понадобится помощь видеоблогеров. «Я не думаю, что в ближайшее время кому-то из политиков понадобится помощь видеоблогеров», — отметила Спилберг в Госдуме на парламентских слушаниях. «Возрастная категория пока не та, и авторитета маловато», — полагает она.