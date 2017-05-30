Москва, 30 мая, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Ураган, произошедший 29 мая в регионах Центральной России, повредил более 180 зданий и около 1900 автомобилей. Об этом, как передает НТВ, сообщили в МЧС РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана. Дерево упавшее на автомобиль

«Во власти атмосферного фронта 29 мая оказалась вся часть Центральной России, однако в наибольшей степени пострадала Москва», — говорится в сообщении.

В частности, от разгула стихии в Москве, Московской, Тульской, Тверской, Владимирской, Рязанской и Калужской областях были повалены более 6500 деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий.

Не устояли перед напором урагана и автомобильные транспортные средства. От падения деревьев и металлических конструкций получили повреждения более 1900 единиц автомобилей и один пассажирский автобус.

В настоящее время в Центральной России более 22 тысяч человек устраняют последствия урагана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая на регионы Центральной России обрушился сильный ветер с осадками. Из-за урагана были повреждены остановки общественного транспорта, рекламные конструкции и линии электропередач.

По последним данным, от разгула стихии в Москве и Подмосковье погибли 16 человек.

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