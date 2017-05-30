Нижний Новгород, 30 мая, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Нижегородские дольщики компании «Квартстрой» намерены направить в Минстрой РФ, Генпрокурору Юрию Чайке и министру МВД Владимиру Колокольцеву обращение, в котором они просят признать стройку проблемной и принудить застройщика приступить к работам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Незавершенное строительство

Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, участники долевого строительства разбили палаточный лагерь в Богородском районе Нижегородской области в поселке Новинки в двух километрах от Нижнего Новгорода. Таким образом дольщики, купившие здесь квартиры еще в 2014 году, решили высказать недовольство ситуацией и привлечь внимание властей к своим проблемам.

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На митинг в палаточном городке собралось около 150 человек, многие из которых держали плакаты «Купил квартиру молодой, а въедешь жить уже седой», «Доло Минстрой, долой «Квартстрой!», «Усыновите долгострой!», «ЖРС — жертвы регионального строительства», «Доступное жилье для молодых семей, маткапитал украли у маленьких детей!».

Многие пайщики должны были заехать в свои дома еще в конце 2015 года, но застройщик постоянно переносит сроки сдачи жилья, объясняя проблемы сложной экономической ситуацией. Дольщики считают, что региональные власти не контролируют должным образом процесс строительства.

По словам дольщиков, региональное министерство строительства региона никак не реагирует на ситуацию. При этом чиновники продолжают выдавать компании-застройщику земельные участки под возведение новых объектов. Кроме того, дольщики боятся выставить компании неустойку за нарушение сроков, чтобы не застопорить строительство.

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По данным инициативной группы, всего от действий «Квартстроя» в Новинках пострадали около 1,5 тыс. человек. В феврале на собрании в региональном Минстрое застройщик пообещал возобновить в марте работы, остановленные осенью 2016 года, но на площадке ничего не происходит.

Пайщики уже получили от компании новое уведомление о переносе сроков строительства на декабрь 2017 года, сообщает КоммерсантЪ. Несмотря на то, что просрочка превышает 9 месяцев, подать заявление для внесения в реестр обманутых дольщиков нижегородцы не могут, поскольку застройщик не признан банкротом и ведутся работы, пусть и очень медленно. Поэтому пайщики «Квартстроя» решили прямо на фоне палаток записать видеообращение к президенту, подготовить резолюцию и направить ее министру строительства РФ Михаилу Меню, генпрокурору Юрию Чайке и министру МВД Владимиру Колокольцеву.

В резолюции они требуют признать «Новинки Smart City» проблемной стройкой, принудить застройщика возобновить работы, привлечь к ответственности тех, кто допустил задержку по работам, и заставить компанию вернуть на площадку средства дольщиков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весной 2017 года в Нижнем Новгороде прошла серия пикетов дольщиков компании «Квартстрой-НН». Так, в марте на улицу вышли дольщики, которые уже несколько лет ждут своих квартир в квартале «Европейский». В ходе мероприятия группа пикетчиков вынесла на площадь обитый тканью гроб с надписью «Не дождался». Пикетчики возложили к гробу три венка: «От губернатора», «От законодателей» и «От министерства строительства».

По данным организаторов мероприятия, несколько дольщиков уже умерли, так и не дождавшись своих квартир.

Дольщики «Квартстрой-НН» утверждают, что их дома первого проекта должны были быть сданы с 2011 по 2014 годы, второго — до конца 2015 года. Но пока своего жилья они так и не дождались.

Еще в 2013 году было выездное заседание на объекте, где губернатор Валерий Шанцев вынес застройщику последнее предупреждение. Он сказал, что дома в ближайшее время должны быть достроены, и только в этом случае застройщик сможет получить новые площадки.

В ОАО «Квартстрой» утверждают, что у компании возникли проблемы с финансированием из-за того, что стратегический инвестор Russia Development Fund вышел из проектов.

Юристы и судьи советуют дольщикам «Квартстроя» не расторгать договоры долевого участия, иначе, как показала судебная практика, они останутся без жилья и средств: активов, которые можно было бы изъять и реализовать для погашения долгов, у компании нет.

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При этом многочисленные примеры того, какие проблемы могут возникнуть у обманутых дольщиков не останавливают нижегородцев от участия в долевом строительстве. По итогам 2016 года в Нижегородской области заключено рекордное с начала реализации программы «Жилье для российской семьи» количество договоров участия в долевом строительстве. По состоянию на 1 января 2017 года 2025 нижегородских семей заключили договоры долевого участия в строительстве жилья в 2016 году, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.