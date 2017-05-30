Москва, 30 мая, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Ураган, обрушившийся 29 мая на Москву и Подмосковье, стал причиной гибели 16 человек. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана

По ее словам, в Москве от разгула стихии погибли 11 человек, в Подмосковье — пятеро.

«Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются», — добавила Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на Москву и регионы Центральной России обрушился сильный ветер с осадками. Из-за разгула стихии были повреждены рекламные конструкции, линии электропередач и остановки общественного транспорта.

В правительстве столицы сообщили, что семьям погибших, а также пострадавшим при урагане будут выплачены денежные компенсации.

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