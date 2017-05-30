Москва, 30 мая, 2017, 10:38 — ИА Регнум. В Москве во время урагана пострадали почти 170 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана

«Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, — сказал он. — В пятнадцать больниц были доставлены 146 пациентов».

По его словам, в настоящее время в больницах города остаются 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка.

«Состояние 8 пострадавших оценивается как тяжелое», — уточнил руководитель департамента здравоохранения Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая по регионам Центральной России прошел ураган. Из-за разгула стихии были повреждены линии электропередач, рекламные конструкции и остановки общественного транспорта.

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель 11 человек.

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