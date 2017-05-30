В Москве от урагана пострадали почти 170 человек
Москва, 30 мая, 2017, 10:38 — ИА Регнум. В Москве во время урагана пострадали почти 170 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
«Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, — сказал он. — В пятнадцать больниц были доставлены 146 пациентов».
По его словам, в настоящее время в больницах города остаются 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка.
«Состояние 8 пострадавших оценивается как тяжелое», — уточнил руководитель департамента здравоохранения Москвы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая по регионам Центральной России прошел ураган. Из-за разгула стихии были повреждены линии электропередач, рекламные конструкции и остановки общественного транспорта.
Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель 11 человек.
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