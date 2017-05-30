Париж, 30 мая, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Оценивая же итоги переговоров по тем фразам, что прозвучали из уст президента Франции на совместной пресс-конференции двух лидеров, журналист пишет уже, что «это была искренняя и непосредственная беседа, в результате которой Макрон признал, что без диалога с Россией не может быть решения ни одной из проблем, перечисленных им до визита Путина в Париж».

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Куда делся воинственный настрой Макрона и принес ли он какие-то плоды — ни слова. Молчание иногда несет гораздо больше информации, чем большие цитаты и размышления над сказанным.