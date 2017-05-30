Брюссель, 30 мая, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу надо отдать должное: он открыл глаза Евросоюзу, пишет 29 мая Die Zeit.

Donaldjtrump.com Трамп

Канцлер Германии Ангел Меркель отметила, что «теперь Германии, как и ЕС не на кого полагаться, а США — больше не надежный партнер».

Наконец Дональду Трампу, в отличие от бывшего президента Барака Обамы, удалось «донести», что ЕС должен сам заботиться о «своих делах», пишет издание.

Поведение Трампа на саммитах НАТО и G7 вызвало критику со стороны многих европейских политиков, однако эксперты считают: он хотел дать понять, что США не сможет вечно защищать Евросоюз, он должен «повзрослеть» в политическом смысле.

Что могут означать слова Ангелы Меркель «наша судьба в наших руках»?

Существуют три сферы, где ЕС должен показать и укрепить свою дееспособность: миграция, евро и оборона.

Во-первых, ЕС должен привести в порядок состояние своих границ, иначе ему никогда не справиться с миграционным кризисом. Ранее сообщалось, что около 6,6 млн беженцев ждут своей очереди на прибытие в страны ЕС.

Руководство союза должно более эффективно бороться с нелегальной миграцией, иначе странам не избежать массовых беспорядков.

Во-вторых, странам, которые входят в еврозону, нужно «срочно» провести финансовую реформу, дабы избежать еще более глубокого раскола между северными и южными странами зоны евро.

Проблемы еврозоны ставят под угрозу сплоченность всего ЕС.

В-третьих, страны Евросоюза должны уделить особое внимание политике обороны: слабость ЕС в военных вопросах — не в нехватке денег, а в эффективности.

Вопрос оборонной политики всего ЕС должен обсуждаться на наднациональном уровне.

Помимо этого, лидеры стран ЕС не должны дистанцироваться от США из-за поведения Дональда Трампа, потому что США — «намного шире и надежней, чем Трамп», добавляет издание.