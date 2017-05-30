Палм-Бич, США, 30 мая, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Один из самых титулованных игроков в гольф в мире Тайгер Вудс был задержан во Флориде за воздение в нетрезвом виде. Соответствующее заявление было опубликовано Управлением шерифа округа Палм-Бич.

Keith Allison Тайгер Вудс

Спортсмен был доставлен в полицейский участок в ночь с 28 на 29 мая. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину, в которой находился спортсмен около 3:00. Проведенный на месте экспресс-тест подтвердил, что в крови спортсмена находился алкоголь, пишет «Сянцзай синьвэнь».

Тайгер Вудс покинул полицейский участок спустя несколько часов. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

41-летний Вудс вернулся профессиональный гольф в декабре 2016 года после 15-месячного перерыва, в ходе которого спортсмен восстанавливался после проведенных операций на спине.

Тайгер Вудс является 14-кратным победителем турниров «Мейджор», став вторым в истории игроком, кому удалось завоевать более 13 самых престижных наград в гольфе. Всего за карьеру выиграл 77 турниров PGA.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, поведение российских конькобежцев Павла Кулижникова и Руслана Мурашова, задержанных полицией японского города Нагано в нетрезвом виде, будет рассмотрено дисциплинарным комитетом Союза конькобежцев России.