Москва, 30 мая, 2017, 08:10 — ИА Регнум. На уровне 52,50 покупатели встретились с промежуточным сопротивлением. Их активность сдерживает растущая буровая активность в США. Согласно последним данным Baker Hughes, за неделю с 20 по 26 мая число буровых установок для добычи нефти выросло на две единицы, до 722 штук. Рост показателя длится уже одиннадцать недель подряд.

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Для уверенного роста покупателям необходимо проскочить уровень $53,15. Тогда они могут спокойно подниматься вверх до $54,60 на технических факторах.

Сегодня, 30 мая, с утра за баррель Brent дают 52,03 (-0,3%). Дорожающий доллар в Азии поддерживает продавцов и сдерживает покупателей. Падение котировок ниже $51,80 вызовет новую волну продаж нефтяных фьючерсов и снижение цен к уровню $51,25.

Напомним, торги по нефти 29 мая завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,26%, до $52,15 за баррель, WTI — на 0,4%, до $50,0 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ выросла на 2,10%, до $49,53 за баррель.