Москва, 30 мая, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Рубль начал новую неделю с ослабления, но быстро перешел в наступление. Рубль укрепился против иностранных валют благодаря развернувшимся вверх ценам на нефть. Цена на Brent восстановилась до $52,58, курс доллара снизился до 56,29 руб., курс евро — до 62,93 руб.

ИА REGNUM Рубль

Рост нефтяных котировок положительно сказался на динамике курса рубля. Хоть налоговый период завершился, рублю удалось отыграть больше 60% потерь, понесенных после заседания ОПЕК 25 мая.

Негативное влияние на нефтяной рынок продолжает оказывать растущая буровая активность в США. Она будет сдерживать трейдеров от покупок нефтяных фьючерсов. До тех пор, пока Brent стоит меньше $53,15, рублёвые пары останутся торговаться в боковом тренде.

30 мая от пары доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 56,00—57,00 руб. По паре евро/рубль ожидается снижение до 62,65 руб. Падение котировок ниже $51,80 вызовет новую волну продаж нефтяных фьючерсов и ослабление рубля.

Напомним, 29 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 5,00 коп. (-0,09%), до 56,45 руб., курс евро — на 9,00 коп. (-0,14%), до 63,06 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-44,89%), евро/рубль — 211,7 млн евро (-19,41%).

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