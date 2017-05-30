Москва, 30 мая, 2017, 08:03 — ИА Регнум. В больницах Москвы продолжают оставаться 108 человек, пострадавших в результате урагана 29 мая, пишут «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана

Всего в 15 больниц Москвы поступили 146 человек, 38 пострадавших были выписаны 30 мая. В медицинских учреждениях также находятся 22 пострадавших ребенка.

В основном, у госпитализированных ушибы, переломы конечностей, ссадины и черепно-мозговые травмы. Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое.

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, всего пострадали 170 человек. Число погибших не менялось — жертвами стихии стали 11 человек, в том числе один ребенок.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. Во время урагана в МЧС поступили более 4,5 тысяч заявок о происшествиях, больше всего — из Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов.

В городе повалены 3,5 тыс. деревьев, они падали на автомобили, линии электропередач и железнодорожные пути. В Люберцах одно из деревьев упало на маршрутное такси.

Из-за урагана участники совещаний в Горках у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и журналисты не могли выехать полтора часа: шквалистый ветер повалил деревья и выезд из резиденции был заблокирован.