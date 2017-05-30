Москва, 30 мая, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Одним из ключевых вызовов, с которым столкнется в ближайшие 5−10 лет российская экономика, будет замедление темпов роста мировой экономики в целом. Об этом в интервью подготовленому Росконгрессом журналу ПМЭФ заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По ее словам, в 2017 году темпы глобального роста немного возросли, ситуация стала более устойчивой по сравнению с периодом, последовавшим за мировым экономическим кризисом 2008 года. Однако темпы роста по-прежнему малоубедительны, если соотносить их с началом нулевых, отметила Набиуллина.

Кроме того, сегодня не видны явные локомотивы роста. Если прежде в этой роли выступал Китай, то сейчас рост китайской экономики замедлился, меняется и его характер: наращиваются не экспорт и инвестиции, а объем потребления.

Итогом такого процесса, отмечает глава ЦБ, станет переизбыток предложения. Таким образом, можно говорить не только о завершении нефтяного цикла, но и в целом о финале суперцикла сырьевого. На этом фоне России нужно будет искать «новые экспортные ниши на мировых рынках и в мировых цепочках добавленной стоимости», пояснила Набиуллина.

Что касается внутренних факторов, сдерживающих темпы роста экономики РФ, здесь речь идет об ограниченности существующих мощностей. Необходимо повышение эффективности государственных и частных компаний, снижение издержек, повышение качества управления, инвестиции и рост производительности труда. Кроме того, в России должны создаваться новые предприятия, как малые, так и средние, для чего нужны соответствующие условия.

Набиуллина добавила, что развитию экономики должны способствовать эффективные финансовые институты. Банк России в этой связи будет продолжать очищение финансовой системы, устранение барьеров и формирование условий для развития новых финансовых инструментов.

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