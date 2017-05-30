Ростов-на-Дону, 30 мая, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Священнослужителям закон не писан. За пьяное ДТП клирик Благовещенского греческого храма Ростова-на-Дону не только не предстал перед судом, но и был прощён митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием. Иерей Димитрий Кивилиди восстановлен в служении, сообщает ИА REGNUM 30 мая со ссылкой на указ главы Донской митрополии.

ИА REGNUM Благовещенский греческий храм

Документ подписан в апреле 2017 года. В нем говорится, что священнослужитель раскаялся, а митрополит Меркурий поставил подпись, «руководствуясь принципом церковной икономии». Церковный термин означает решение церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, удобства.

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Напомним, массовую автоаварию клирик Кивилиди устроил в январе 2017 года. В ДТП пострадали два человека — женщина и восьмилетний мальчик. Они были госпитализированы. Практически сразу священнослужитель пожаловался, что не помнит момента аварии. Иерею тогда запретили в служении, а выяснением обстоятельств происшествия занялись дорожные инспекторы.

По имеющейся информации, священнослужитель был пьян, находясь за рулём Mitsubishi АSX. За это иерею по меньшей мере грозило бы лишение водительских прав и крупный штраф, а то и вовсе тюремный срок. Но, судя по всему, алкоголя в его крови обнаружено не было.

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Пока о расследовании массового ДТП с участием Кивилиди ничего неизвестно. Потому остается загадкой, ответит ли за содеянное священнослужитель хотя бы по российскому закону.