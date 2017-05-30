Первые полностью беспилотные автомобили Audi покажет в 2021 году
Берлин, 30 мая, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Немецкая компания Audi планирует выпустить свой полностью беспилотный автомобиль к 2021 году, об этом 29 мая сообщил «Коммерсант» со ссылкой на главу компании Руперта Штадлера.
Во время ежегодного общего собрания Audi было заявлено, что компания взяла на себя ведущую роль в разработке технологий автономного вождения среди предприятий Volkswagen Group.
В 2018 году компания хочет презентовать автомобиль с автопилотом третьего уровня, который позволит водителю ненадолго отвлекаться от процесса. А к 2021 году компания произведет ограниченную серию машин, которые можно будет использовать в городской среде, они уже будут обладать полноценной технологией автономного вождения.
Кроме того, что Audi раскрыла некоторую информацию об автомобилях с автопилотом, компания подтвердила информацию о том, что к 2020 году будут выпущены три электромобиля. Было заявлено, что Audi будет постепенно электрифицировать модели в каждой из своих основных серий.
Портал Сarscoops пишет, что судя по всему компания возлагает большие надежды на электрокары, поскольку было заявлено — Audi ожидает, что к 2025 году треть продаж составят полностью или частично электрические модели.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что модели Q4 и Q8 будут выпущены в 2019 году, а в ближайшее время Audi намерена сконцентрироваться на выпуске обновленных моделей серий A7 и A8.