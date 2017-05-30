Москва, 30 мая, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что с некоторыми из сторонников президента Франции Эммануэля Макрона телеканал собирается судиться из-за бездоказательных обвинений в лживости и пропаганде.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По ее словам, этим уже занимаются адвокаты. Причиной исков стало то, что ни одного лживого сообщения в эфире Russia Today не было — этому не существует никаких доказательств со стороны представителей Макрона.

Кроме того, телеканал RT, в отличие от ведущих французских СМИ, пытался сохранять взвешенность в освещении выборов президента Франции — он не был ни за, ни против Макрона.

«За это нас заклеймили «пропагандой», потому что мы не были за него (Макрона — ИА REGNUM )», — сказала Симоньян.

Она также отметила, что из России, в соответствии с логикой Макрона, нужно выслать все западные СМИ: ведь они всегда агитируют за российскую оппозицию и против Путина, пытаясь «вмешиваться в наши выборы».

В своем Twitter Симоньян назвала обвинения Макрона в клевете «дешевым водевилем» и заявила, что поднимает «бокал крымского за то, чтобы новоиспеченный французский президент перестал врать про RT и Sputnik.

Ранее на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон заявил, что RT и Sputnik были лишены доступа к его избирательному штабу из-за того, что «распространяли ложную информацию и клевету». С мнением французского президента не согласны в Кремле, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе предвыборной кампании во Франции избирательный штаб Макрона обвинил российские телеканалы Sputnik и RT в том, что они распространяли информацию о его офшорном счете на Багамах. Тогда представители СМИ заявили, что ни одного примера распространения фейков в штабе Макрона так и не привели.

Также телеканалу RT, агентству Sputnik и видеоагентству Ruptly в день первого тура президентских выборов во Франции отказали в аккредитации в предвыборном штабе Макрона. Представитель Макрона Бенжамин Гриво вновь обвинил Sputnik и RT в кампании по дискредитации кандидата.