Лондон, 30 мая, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Основатель разоблачительного ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж не согласен с мнением президента Эквадора Ленина Морено, который обвинил его в хакерской деятельности. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

New Media Days Джулиан Ассандж

«Публиковать доказательства коррумпированности — это не значит быть хакером. Я журналист и редактор», — отметил Джулиан Ассанж.

При этом основатель WikiLeaks добавил, что хакером его не называют даже власти США.

Напомним, 29 мая Ленин Морено в беседе с журналистами заявил, что Джулиан Ассанж является «хакером», но в то же время пообещал сохранить за ним убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в мае стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие в отношении Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест.

Основатель WikiLeaks с июня 2012 года пребывает в Лондоне на территории посольства Эквадора. За политическим убежищем к властям южноамериканской страны он обратился из-за опасений, что власти Швеции в случае ареста экстрадируют его в США.

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