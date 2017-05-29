Москва, 29 мая, 2017, 23:16 — ИА Регнум. От урагана, прошедшего 29 мая по Центральной России, в Москве пострадали более 130 человек, сообщает RT со ссылкой на неофициальные заявления сотрудников экстренных служб российской столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана

Сообщается, что на данный момент за медицинской помощью в Москве обратились 137 человек, пострадавших от урагана.

Источник подчеркнул, что это число нельзя назвать окончательным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Департамент здравоохранения Москвы подтвердил сообщения о гибели 29 мая от урагана 11 жителей российской столицы и о 105 пострадавших от стихии.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что семьи погибших и пострадавшие получат денежную компенсацию, а также выразил им свои соболезнования.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, только в Москве ураган повалил порядка 3,5 тысяч деревьев.