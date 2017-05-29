СМИ: От урагана в Москве пострадали более 130 человек
Москва, 29 мая, 2017, 23:16 — ИА Регнум. От урагана, прошедшего 29 мая по Центральной России, в Москве пострадали более 130 человек, сообщает RT со ссылкой на неофициальные заявления сотрудников экстренных служб российской столицы.
Сообщается, что на данный момент за медицинской помощью в Москве обратились 137 человек, пострадавших от урагана.
Источник подчеркнул, что это число нельзя назвать окончательным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Департамент здравоохранения Москвы подтвердил сообщения о гибели 29 мая от урагана 11 жителей российской столицы и о 105 пострадавших от стихии.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что семьи погибших и пострадавшие получат денежную компенсацию, а также выразил им свои соболезнования.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, только в Москве ураган повалил порядка 3,5 тысяч деревьев.