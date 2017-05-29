Москва, 29 мая, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что условия возобновления авиасообщения с Арабской Республикой Египет остались прежними. Об этом глава МИД РФ заявил сегодня, 29 мая, в ходе переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Аэропорт

Лавров подчеркнул, что российские условия возобновления авиасообщения с Египтом не изменились. Он напомнил, что меры для восстановления авиасообщения были согласованы обеими сторонами ещё в конце 2016 года.

«Принципиально важно довести до конца расследование, а также осуществить те практические шаги, которые были согласованы между нашими странами еще в декабре 2016 года», — сказал Лавров.

Он отметил, что полное осуществление этих мер позволит приступить к практическому возобновлению полетов.

Напомним, российский пассажирский самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», вылетевший с египетского курорта Шарм-эль-Шейх, был взорван в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту самолета находились 224 человека, все они погибли.

После этого теракта российские власти запретили авиасообщение с Египтом. Условием восстановления авиасообщения является обеспечение высокого уровня безопасности в египетских аэропортах.